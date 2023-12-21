МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, которые еще должны пройти обсуждение в парламенте, сообщил сам глава государства в обращении к нации. Аргентина вдвое снизит курс нацвалюты по отношению к доллару

"Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня", — сказал Милей.

"Цель — начать путь по реструктуризации нашей страны, вернуть ей свободу и начать убирать огромное количество барьеров, которые задерживают экономическое развитие", — добавил он.

В числе мер Милей назвал приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен и другие.

"Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений (в жизни страны — ред.)", — сказал президент.