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Президент Аргентины подписал указ о проведении более 300 либеральных реформ
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Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, которые еще должны пройти обсуждение в парламенте, сообщил сам глава... ПРАЙМ, 21.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, которые еще должны пройти обсуждение в парламенте, сообщил сам глава государства в обращении к нации.
"Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня", — сказал Милей.
"Цель — начать путь по реструктуризации нашей страны, вернуть ей свободу и начать убирать огромное количество барьеров, которые задерживают экономическое развитие", — добавил он.
В числе мер Милей назвал приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен и другие.
"Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений (в жизни страны — ред.)", — сказал президент.