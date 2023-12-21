МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Индонезия должна попытаться обойти санкции, вводимые в соответствии с федеральным законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), заявил в интервью РИА Новости Хасто Кристианто, генеральный секретарь правящей партии Индонезии – Демократической партии борьбы (PDI-P). "Мы всегда готовы". В ЕС рассказали о 13-м и 14-м пакетах санкций против РФ

"Прямо сейчас мы, как страна, должны увеличить долю участия в решении глобальных проблем и быть более активными в инициировании диалога для содействия разрешению конфликтов. На нас, например, распространяются правила CAATSA, введенные США, согласно которым любая торгующая с недружественными США нациями страна попадает под американские санкции. Индонезия должна поучиться у Индии, которая способна использовать свою дипломатию, чтобы избежать санкций", — отметил Кристианто.

Он добавил, что сейчас существует слишком много так называемых "международных правил", которые делают Индонезию зависимой от влияния внешних сил. Более того, международная обстановка омрачается рядом провокационных действий — так, наблюдается рост напряженности в Южно-Китайском море, где США "ведут себя очень агрессивно". По мнению генерального секретаря партии, Индонезии необходимо установить баланс во внешней политике, чтобы освободиться от зависимости, созданной продиктованными внешними силами правилами.

"Мы должны проводить нашу внешнюю политику без всякого "фактора страха", без страха перед какими-либо санкциями. Пусть мир станет более равным и справедливым", — подытожил политик.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) — это постановление, вступившее в силу в США в 2017 году и призванное наложить экономические санкции на страны, имеющие глубокие связи с Россией, Северной Кореей и Ираном. Однако в июле 2022 года палата представителей США приняла поправку, которая позволила Индии избежать санкций за приобретение у России ЗРК С-400 после отказа Дели разрывать сделку с Москвой.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.