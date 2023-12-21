2023-12-21T13:54:37+03:00
2023-12-21T13:54:37+03:00
2023-12-21T13:54:37+03:00
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Власти Кубы актуализируют цены на топливо и электроэнергию
Мировая экономика
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Правительство Кубы намерено пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию в стране в 2024 году, заявил в среду кубинский премьер Мануэль Марреро. "Премьер Кубы... ПРАЙМ, 21.12.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, куба, топливо, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство Кубы намерено пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию в стране в 2024 году, заявил в среду кубинский премьер Мануэль Марреро.
"Премьер Кубы объявил сегодня об актуализации цен на топливо и повышении тарифов на электроэнергию для крупных потребителей в жилом секторе в рамках других мер, которые будут приняты в 2024 году", — передает кубинское агентство Prensa Latina.
Как пояснил в ходе выступления Марреро, изменения в ценах на топливо будут ориентироваться на розничную цену в долларах в регионе, также будет применяться официальный курс валютного рынка Кубы.
По словам премьера, нынешние ограничения на приобретение топлива и растущий спрос на него привели к трудностям в поставках в необходимых количествах для жизненно важных секторов национальной экономики и населения.
Среди других мер, которые должны быть приняты в следующем году, он также сообщил о введении новых тарифов на услуги по перевозке пассажиров.