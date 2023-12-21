МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство Кубы намерено пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию в стране в 2024 году, заявил в среду кубинский премьер Мануэль Марреро. Куба расширила перечень поставщиков молочной продукции из России

"Премьер Кубы объявил сегодня об актуализации цен на топливо и повышении тарифов на электроэнергию для крупных потребителей в жилом секторе в рамках других мер, которые будут приняты в 2024 году", — передает кубинское агентство Prensa Latina.

Как пояснил в ходе выступления Марреро, изменения в ценах на топливо будут ориентироваться на розничную цену в долларах в регионе, также будет применяться официальный курс валютного рынка Кубы.

По словам премьера, нынешние ограничения на приобретение топлива и растущий спрос на него привели к трудностям в поставках в необходимых количествах для жизненно важных секторов национальной экономики и населения.

Среди других мер, которые должны быть приняты в следующем году, он также сообщил о введении новых тарифов на услуги по перевозке пассажиров.