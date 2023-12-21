БУДАПЕШТ, 21 дек — ПРАЙМ. Страны Евросоюза не смогут принять решение о выделении военной помощи Киеву из бюджета блока без Венгрии, только о внебюджетных выплатах, например, если 26 стран возьмут общий кредит для этой цели, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Евросоюз пытается повлиять на антиукраинскую позицию Орбана, пишет СМИ

"У них есть возможность, если мы не придем к согласию, решить это (вопрос о поддержке Украины — ред.) вне бюджета ЕС. Но без Венгрии принять решение о выплатах из бюджета они не могут. Может быть такое, что 26 стран сядут и решат платить вне бюджета, например, 26 стран возьмут общий кредит и таким образом решат — такая возможность есть", — сказал Орбан на итоговой пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

По словам премьер-министра, позиция Венгрии зиждется на том, чтобы оказывать Украине помощь исключительно вне бюджета ЕС. Он добавил, что если такое случится, то Венгрия "обдумает, какое у нее мнение на этот счет".

Более того, Орбан подчеркнул, что Будапешт не хочет брать совместный с остальными странами Евросоюза кредит, так как ранее уже участвовала в общем займе после пандемии коронавируса. С тех пор, как заявляет премьер, Венгрия не получила "ни копейки" на восстановление экономики.

Ранее сообщалось, что в ЕС рассматривают варианты лишения Венгрии права голоса касательно выделения финансовой поддержки Киеву, так как Будапешт неоднократно блокировал пакеты помощи, а также выступал против начала переговоров о вступлении Украины в европейский блок.

Ранее издание Politico сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц во время голосования Евросоюза по членству Украины предложил венгерскому коллеге Виктору Орбану выйти из зала, взять кофе и "попить его за пределами комнаты".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь удивился процессу принятия решений в Евросоюзе, пока лидеры стран-членов отходят "за кофе".