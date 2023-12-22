МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. К проводимой США операции по защите коммерческих судов от нападения йеменских повстанцев-хуситов в Красном море присоединились более 20 стран, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. США с союзниками организуют безопасный коридор для судов в Красном море

"Более 20 стран согласились участвовать. Мы уже сообщили о тех странах, которые согласились публично объявить о своем участии <…> со вторника Австралия и Греция заявили о своем участии", — сообщил Райдер в ходе брифинга.

Пресс-секретарь также назвал это "международной проблемой, которая требует международного решения".

Как отмечал глава ведомства Ллойд Остин, в операции "Страж процветания" принимают участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

Ранее 19 ноября арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.