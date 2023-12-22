МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Западные страны продолжают дискуссии по поводу конфискации российских замороженных активов на фоне отказа выделить средства Украине, пишет The New York Times. Конфискация российских активов не останется без ответа, заявил Песков

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что без санкций конгресса конфискация активов "недопустима". Администрация Байдена настаивает, чтобы страны Большой Семерки (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) выработали совместную стратегию для получения соответствующих полномочий.

Помимо дискуссии о юридическом обосновании конфискации активов, также ведутся переговоры об использовании данных средств: направить их на пополнение бюджета для поддержки экономики Украины или направить их на военные цели.

Переговоры вокруг замороженных российских активов усилились на фоне отказа республиканцев согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Украине из-за напряженности и необходимости стабилизации ситуации на границе США и Мексики.

По данным издания, основная часть средств российских валютных резервов хранится в банках стран, не входящих в G7, по этой причине МИД западных стран ведут переговоры о получении доступа к этим средствам, так как они деноминированы в евро и других валютах.

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