МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Гуманной" реакцией Западных стран на поражение Украины может стать концерт в поддержку украинцев, считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Деньги заканчиваются. СМИ раскрыли причину интереса к российским активам

"Вся страна будет разорвана у них на глазах, если не будет достигнуто соглашение, а вы будете говорить: "Так жаль украинцев… Давайте устроим для них концерт". Нормальный подход, если вам нравится, мы не против. Очень гуманно", — сказал Подоляк.

Республиканцы требуют от администрации президента США урегулирования ситуации на южной границе и ставят это в качестве условия для утверждения запрошенного Джо Байденом пакета помощи Украине, Израилю и на решение других международных вопросов. Договориться сторонам пока не удалось.