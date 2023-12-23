МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии за десять месяцев текущего года вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов, при этом Россия остается четвертым крупнейшим партнером Индии, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской таможни. Индия призвала отложить ограничения на импорт российских алмазов, пишет СМИ

Так, Индия за январь-октябрь вдвое нарастила импорт товаров из России — до 51,4 миллиарда долларов. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции в Россию в 1,4 раза — до 3,3 миллиарда долларов.

В результате товарооборот двух стран достиг максимальных за все время 54,7 миллиарда долларов, что вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Такой бурный рост торговли позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком товаров в эту страну.

Лидером по товарообороту с Индией в январе-октябре оставались США, при этом торговля между двумя странами снизилась на 9% — до 99,9 миллиарда долларов. На втором месте расположился Китай (-4%, 95,8 миллиарда долларов), на третьем — ОАЭ (-9%, 64 миллиарда долларов). Саудовская Аравия замыкает пятерку крупнейших торговых партнеров (-17%, 37,3 миллиарда долларов).