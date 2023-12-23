БЕРЛИН, 23 дек — ПРАЙМ. В Германии предложили поднять подоходный налог для оказания военной помощи Украине, заявила член экономического совета при кабмине ФРГ Моника Шнитцер в интервью Rheinische Post. Эксперт рассказал, почему Запад хочет тратить на Киев только чужие деньги

"Особые события требуют особых мер. Возможным ответом на этот вызов могла бы стать надбавка солидарности с Украиной к подоходному налогу на военную помощь", — сказала она.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил в интервью изданию Handelsblatt, что из-за возможного сокращения помощи Украине от стран Запада, Германия должна взять на себя большую ответственность и увеличить расходы.

13 декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. Было решено сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В то же время было принято решение изыскать ту же сумму на поддержку Украины.