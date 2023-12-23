БЕРЛИН, 23 дек — ПРАЙМ. В Германии предложили поднять подоходный налог для оказания военной помощи Украине, заявила член экономического совета при кабмине ФРГ Моника Шнитцер в интервью Rheinische Post

Украинский флаг

Эксперт рассказал, почему Запад хочет тратить на Киев только чужие деньги

"Особые события требуют особых мер. Возможным ответом на этот вызов могла бы стать надбавка солидарности с Украиной к подоходному налогу на военную помощь", — сказала она.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил в интервью изданию Handelsblatt, что из-за возможного сокращения помощи Украине от стран Запада, Германия должна взять на себя большую ответственность и увеличить расходы.

13 декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. Было решено сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В то же время было принято решение изыскать ту же сумму на поддержку Украины.