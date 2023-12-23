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В ФРГ предложили поднять подоходный налог из-за Украины
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В Германии предложили поднять подоходный налог для оказания военной помощи Украине, заявила член экономического совета при кабмине ФРГ Моника Шнитцер в интервью Rheinische Post... ПРАЙМ, 23.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 23 дек — ПРАЙМ. В Германии предложили поднять подоходный налог для оказания военной помощи Украине, заявила член экономического совета при кабмине ФРГ Моника Шнитцер в интервью Rheinische Post.
"Особые события требуют особых мер. Возможным ответом на этот вызов могла бы стать надбавка солидарности с Украиной к подоходному налогу на военную помощь", — сказала она.
Ранее министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил в интервью изданию Handelsblatt, что из-за возможного сокращения помощи Украине от стран Запада, Германия должна взять на себя большую ответственность и увеличить расходы.
13 декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. Было решено сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В то же время было принято решение изыскать ту же сумму на поддержку Украины.