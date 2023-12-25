С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Россия заинтересована в заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Путин отметил особое значение соглашения ЕАЭС с Ираном

По его словам, работа над проектом соглашения о свободной торговле с Египтом находится "на весьма продвинутой стадии".

"И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выйти на его подписание", — отметил глава государства.

Путин добавил, что помимо Египта, Евразийская комиссия ведет переговоры с ОАЭ и Индонезией, отметив, что зоны свободной торговли позволят еще больше нарастить экспортный потенциал региона, увеличить поставки на рынки дружественных государств.

Ранее Путин заявил, что Россия надеется, что ратификация присоединения Ирана к ЕАЭС пройдет в ускоренном режиме.