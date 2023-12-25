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2023
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Путин рассказал о развитии свободной торговли ЕАЭС с другими странами
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Россия заинтересована в заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского... ПРАЙМ, 25.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, свободная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Россия заинтересована в заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
По его словам, работа над проектом соглашения о свободной торговле с Египтом находится "на весьма продвинутой стадии".
"И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выйти на его подписание", — отметил глава государства.
Путин добавил, что помимо Египта, Евразийская комиссия ведет переговоры с ОАЭ и Индонезией, отметив, что зоны свободной торговли позволят еще больше нарастить экспортный потенциал региона, увеличить поставки на рынки дружественных государств.
Ранее Путин заявил, что Россия надеется, что ратификация присоединения Ирана к ЕАЭС пройдет в ускоренном режиме.