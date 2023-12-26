МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. США, как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив их химическую, автомобильную и другие отрасли, сконцентрируются на азиатских рынках, сказал в интервью журналу "Эксперт" помощник президента России Максим Орешкин. Орешкин отметил возможность дальнейшего укрепления рубля

Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.

"Действительно, сейчас важнейший вопрос для лидирующих игроков — какой будет расстановка сил на растущих рынках. США, как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив европейскую химию, автомобилестроение и другие отрасли, то есть когда этот источник роста для них закончится, сконцентрируются на азиатских рынках", — сказал Орешкин на вопрос о том, будут ли растущие страны Азии и Африки участвовать в гонке суверенитетов как рынки сбыта для основных игроков или как самостоятельные единицы.

При этом, указал Орешкин, многим из этих стран достаточно и собственных рынков.

"Очевидно, что и для крупных стран, таких как Россия, важно делать на растущих рынках акцент, потому что наша активность дает больше возможностей российским компаниям", — добавил помощник президента.

В целом, по словам Орешкина, в мире идет процесс, который он предпочитает называть "гонка суверенитетов". "Суверенитет не означает изоляцию. В то же время произошло осознание критичности самодостаточности, в эту гонку включились практически все страны. Даже страны Запада — главные проповедники глобализации — по многим направлениям начали биться за суверенитет и направлять бюджетные средства на развитие коммерческих проектов", — говорит он.

Орешкин выделил три уровня суверенитета: государственный (безопасность и политическая система), общественный (воспитание, культура, история, язык и др.) и третий уровень — экономический.

"Если оставить за скобками мировые сверхдержавы, такие как Китай, США или Индия, то даже такая сравнительно небольшая страна, как ОАЭ, в последние годы значительно продвинулась в укреплении собственного суверенитета. В технологической повестке, развитии собственной инфраструктуры, понимании своей роли в международной экономике. При этом Эмираты всерьез сохраняют ценности воспитания коренного населения, тем самым пытаясь максимально обеспечить свою идентичность", — пояснил Орешкин.

"Но главные действующие лица гонки суверенитетов, конечно, это крупные страны. Американцы, которые не обладали на своей территории заводами по производству микропроцессоров, принимают специальную государственную программу по бюджетному финансированию создания микропроцессорного производства. Китай в этой же отрасли делает рывок в виде создания Шанхайской фабрики и выпуска первых своих микропроцессоров, конкурентных западным аналогам", — добавил он.

Также Орешкин заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и возможности долгосрочной стагнации европейской экономики; в целом ослабление богатого Севера и усиление мощи Востока и Юга будут еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики.

"Так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость… Мы видим нарастающую неустойчивость экономик Глобального Севера. Достаточно вспомнить честное выступление (главы европейской дипломатии — ред.) Жозепа Борреля о роли и факторах экономического процветания Евросоюза. Он напрямую сказал о том, что все благосостояние базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Плюс использование европейскими компаниями рынков России и Китая, которые обеспечивали объемы продаж", — рассказал в интервью журналу "Эксперт" Орешкин.

"Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики", — добавил он.

Также, по его словам, экономика — это не единственный фактор нестабильности Глобального Севера. "Очень сильны социальные факторы, которые проявляются в росте расслоения и неравенстве возможностей… Социальные факторы порождают политическую проблематику в странах Глобального Севера. Мы видим очень серьезную политическую поляризацию, рост правых партий и их рейтингов", — также сказал он.

"Вот эта постепенная деградация стран Глобального Севера и продолжение набора мощи странами Востока и Юга — это то, что будет еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики", — полагает Орешкин.

В то же время он предрек исчезновение Mercedes и BMW: как бренды они могут остаться, но повторят судьбу Volvo и перестанут быть европейскими автомобилями.

"Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями", — сказал Орешкин в интервью журналу "Эксперт".

По его словам, "европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад".

На минувшей неделе посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости говорил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей, а КНР — основным поставщиком машин в РФ (поставки выросли как в физическом, так и денежном выражении).