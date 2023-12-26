МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия стала крупнейшей экономикой Европы, уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, сообщил в интервью журналу "Эксперт" помощник президента РФ Максим Орешкин. Финская экономика находится в рецессии, заявил ЦБ страны

По его словам, "так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость".

"Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место", — сказал Орешкин.

Вместе с тем он отметил, что Россия обладает выгодными позициями по платформизации отраслей, "Яндекс", например, обыграл Google на рынке такси, и это показывает, что у страны есть собственные компетенции, отметил помощник президента.

По мнению Орешкина, за счет технологий на горизонте ближайших десятилетий будут меняться все традиционные отрасли: энергетика, производство продовольствия, здравоохранение, транспорт и другие. Кроме того, формирование экономики данных достойно быть отдельным трендом.

"Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример — это "Яндекс Такси", сервис, который полностью заменил рынок. У нас теперь нет свободного ценообразования, все тарифы устанавливаются платформой. Это своего рода цифровой госплан на новом этапе развития. Платформизация отдельных рынков — это то, что мы будем шаг за шагом наблюдать во всей экономике", — пояснил Орешкин.

По его словам, речь идет не только об экономических и рыночных направлениях, приход платформ произойдет и в социальной сфере. "Если мы говорим об образовании, то это открывает путь для индивидуального подхода к каждому ученику и формирования индивидуальной траектории его обучения и развития. В здравоохранении мы уже начинаем пожинать первые плоды этой работы, только на начальной истории применения искусственного интеллекта для анализа снимков и так далее. Это отдельные сервисы, которые в дальнейшем станут частью большой платформы, которая позволит анализировать и управлять здоровьем человека, подсказывать ему проблемные места, оптимальное поведение и так далее для того, чтобы со здоровьем у нас, у наших близких было все в порядке", — добавил помощник президента.

"Очень здорово, что Россия сейчас находится в очень выгодных позициях. Пример того же "Яндекса", который выиграл конкуренцию у Google на рынке такси, демонстрирует, что у нас есть и собственные компетенции, и компании, которые активно внедряют уже эти подходы", — подчеркнул он.Как следует из данных данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем — Индия, а на четвертом — Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте.

Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.