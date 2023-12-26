МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Под видом "законной конфискации" Соединенные Штаты "сколотили настоящую преступную банду, чтобы украсть" замороженные активы России, сообщает портал Sohu. По мнению авторов материала, тем самым США совершили одну из самых роковых стратегических ошибок. "Победить не получится". Офицер ВС США рассказал о "сделке" по Украине

Как отмечается в публикации, "Соединенные Штаты позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их".

При этом авторы подчеркивают, что этот способ добычи денег — "практически самый дорогостоящий и провальный".

"В последние годы Байден, раздувая российско-украинский конфликт, опирался на капитал и промышленность, привлеченные из Европы, пытаясь оживить реальное производство и вернуть Америку на путь индустриализации. Однако теперь есть опасения, что этот капитал снова готовится к "бегству" из Соединенных Штатов. Можно сказать, что американцы совершили один из самых роковых стратегических промахов, подставив лицо под мощную пощечину от всего мира", — поясняется в материале.

Как сообщала газета The New York Times, Соединенные Штаты обратились к западным партнерам, чтобы обсудить, как можно использовать замороженные активы России, оставшиеся в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канаде и Японии. Отмечается, что президент США Джо Байден продемонстрировал жесткость и объявил, что у американских союзников есть время размышлений только до 24 февраля 2024 года для разработки "разумной" стратегии по хищению средств России.