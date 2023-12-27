МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Белоруссия решила продлить до конца 2024 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении белорусского правительства. Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях при госзакупках

"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 1 и 3-5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", — говорится в постановлении.

Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции в отношении Минска. Вместе с тем это постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в июне Белоруссия решила продлить эмбарго до конца 2023 года.