МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Уровень доверия граждан Финляндии к экономике страны продолжил падать. Потребители оценивают свое финансовое положение и ситуацию в экономике как мрачную — и это самая низкая оценка за последние более чем 20 лет, пишет в статье для издания Helsingin Sanomat обозреватель Алекс аф Хеурлин. В Финляндии обжаловали закрытие границы с Россией, пишет СМИ

Сообщается, что индекс потребительского доверия к экономике Финляндии в декабре остался низким. По данным Статистического центра Финляндии, индекс потребительского доверия в декабре составил —13,3 пункта против —12,4 пункта в ноябре.

В наибольшей степени, как отмечается в статье, на этот индекс повлияли оценки гражданами собственного финансового положения, рухнувшие "до дна" 2000 года. В частности, свыше трети опрошенных потребителей посчитали в декабре, что их финансовое состояние заметно ухудшилось по сравнению с 2022 годом. При этом финнов тревожит ситуация с общей безработицей, а угроза личной безработицы, как считают граждане страны, значительно возросла.

Доверие финских граждан упало в марте 2022 года вскоре после начала украинского конфликта и существенного роста инфляции. С тех пор показатели потребительского доверия остаются на низком уровне, заключает Хеурлин.

Директор Конфедерация финской промышленности EK Сами Пакаринен в этой связи заявил: "Такой ситуации, когда показатели доверия растут во всех основных отраслях, не было давно. Последний раз это происходило в октябре 2021 года. Показатели за декабрь подтверждают мнение, заявленное еще в ноябре, что уровень доверия компаний уже достигал дна".