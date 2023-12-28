КИШИНЕВ, 28 дек — ПРАЙМ. Государственный долг Молдавии к концу 2023 года вырос на 0,3% и достиг 5,8 миллиарда долларов, сообщает в четверг портал Bani.md со ссылкой на минфин республики. Молдавия оказалась в минусе, присоединившись к санкциям, считает эксперт

"Государственный долг превысил в ноябре 101,52 миллиарда леев (5,8 миллиарда долларов — ред.), зафиксировав рост на 328,1 миллиона леев (+0,3%). Это новый исторический максимум", — сообщает агентство.

Внутренний государственный долг увеличился на 13%, достигнув 2,23 миллиарда долларов. Параллельно внешний государственный долг увеличился на 4%, достигнув за тот же период 3,57 миллиарда долларов.

На конец ноября 2023 года доля внутреннего государственного долга в общем государственном долге составляла 38,4%, внешнего госдолга – в 61,6%. Процент общего государственного долга к ВВП на конец того же месяца оценивался в 32,5% по сравнению с 34,5% в конце 2022 года.

Минфин планирует использовать эти показатели, чтобы сформировать план развития экономики страны на будущий год.