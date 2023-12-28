МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" ведущего производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes из Китая. Украина внесла в список "спонсоров войны" китайскую компанию

"Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны ведущего производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Утверждается, что китайская компания продолжает сотрудничать с РФ и поставлять технику на российский рынок.

Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.