2023-12-28T15:40:27+03:00
2023-12-28T15:40:27+03:00
2023-12-28T15:40:27+03:00
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Украина внесла Shandong Odes в список "спонсоров войны"
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Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" ведущего производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong... ПРАЙМ, 28.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, украина, shandong odes
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" ведущего производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes из Китая.
"Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны ведущего производителя мотовездеходов Shandong Odes Industry Co", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Утверждается, что китайская компания продолжает сотрудничать с РФ и поставлять технику на российский рынок.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.