МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Американские военные пытаются убедить судоходные компании в том, что, несмотря на атаки хуситов, многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на Пентагон. Хуситы в Йемене объявили всеобщую мобилизацию

"Американские военные пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на то, что атаки… хуситов не прекращаются", — говорится в сообщении агентства.

По словам представителя минобороны США по Ближнему Востоку и Африка Брайон МакГарри, Пентагон активно взаимодействует с промышленностью для эффективной оценки потребностей, а также для ее убеждения в том, что международное сообщество готово помочь с безопасным проходом.

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

Ранее 19 ноября арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.

Позднее, 14 декабря, Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщало о новых взрывах в Красном море на западе от Йемена.

18 декабря агентство Reuters передавало, что под обстрелы в Красном море попал норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic. Как отмечала компания-судовладелец Inventor Chemical Tankers, экипаж не пострадал.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.