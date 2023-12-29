МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Доля рубля во внешней торговле России увеличилась до 40%, в то же время на доллар и евро приходится всего 30%, рассказала обозреватель РИА Новости, отмечая риски и преимущества дедолларизации в России. Иранский посол рассказал о роли страны в процессе дедолларизации

"На сентябрь этого года такая картина: рубль — 40%, юань — 33, совокупное использование доллара и евро — 24", — сообщил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

По словам эксперта, переход к расчетам в национальных валютах во внешней торговле России ускорился из-за заморозки значительной доли российских активов за рубежом.

Сообщается, что тенденция к дедолларизации особенно полезна, так как отказ от доллара и евро и переход на расчет в национальных валютах минимизируют риски при проведении внешнеэкономических платежей.

Тем не менее, согласно материалу, компании могут столкнуться с рисками касательно ликвидности национальных валют. Более того, некоторые нацвалюты российских партнеров отличаются высокой волатильностью и маленькой конвертируемостью. Речь идет, например, о турецкой лире или индийской рупии.

Эксперт отмечает, что в качестве рационального решения валютного вопроса можно создать единую валютную зону стран БРИКС, хоть, по ее словам, это маловероятно можно осуществить в ближайшее время.

8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.

Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.