МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС, сообщил новостной портал Infobae. Лавров назвал число стран, желающих установить партнерские связи с БРИКС

"Хавьер Милей… несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС", — говорится в сообщении портала.

Как отмечается, Милей также сообщил о решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе.

Брикс — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Аргентина.