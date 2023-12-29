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Аргентина отклонила приглашение вступить в БРИКС
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Президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС, сообщил... ПРАЙМ, 29.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, брикс, аргентина, хавьер милей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС, сообщил новостной портал Infobae.
"Хавьер Милей… несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС", — говорится в сообщении портала.
Как отмечается, Милей также сообщил о решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе.
Брикс — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Аргентина.