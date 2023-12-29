МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Глава думского международного комитета и лидеР фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сожалеет из-за решения президента Аргентины Хавьера Милея отклонить приглашение вступить в БРИКС. Аргентина отклонила приглашение вступить в БРИКС

"Решение президента Аргентины отказаться от вступления страны в БРИКС является, безусловно, суверенным правом. Оценку его действиям могут дать только аргентинские избиратели, которые, впрочем, по сообщениям местных СМИ, уже достаточно критически встречают программу экономических реформ Хавьера Милея… Со своей стороны могу только выразить сожаление по поводу упускаемой возможности Буэнос-Айресом. На развитие БРИКС и рост ее потенциала, надеюсь, этот шаг не повлияет деструктивным образом", — сказал Слуцкий РИА Новости.

По словам депутата, заявка на вступление в БРИКС является "шагом в определении контура справедливой мировой архитектуры" и очень жаль, что Аргентина отказалась от этого.

Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности уверенно обходит G7, а перечень желающих вступить в организацию превышает два десятка государств.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС.

Брикс — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Аргентина.