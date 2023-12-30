МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы России: объем западных средств, которых это может коснуться, существенный, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Вашингтон предупредили о рисках конфискации российских активов

"Разумеется, допускаем, что мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть все же будут конфискованы. Не буду говорить о конкретных суммах (это компетенция Минфина и Банка России), но объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным", — сказал он в интервью агентству.

Кроме того, он добавил, что Москва открыта к диалогу с Западом о взаимном обмене активами, но только если западные страны готовы к такому разговору.

"Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа "С", — сказал он в интервью агентству.

Как отметил Биричевский, "для танго нужны двое". Но, по его словам, поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы России на 300 миллиардов долларов, считают необходимым сначала тщательно оценить законность данной меры. Как пишет издание, США предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных активов России и при поддержке Британии, Японии и Канады предложили подготовить варианты по вопросу конфискации активов РФ к возможной встрече G7 в районе 24 февраля 2024.

Ранее в США публично поддержали конфискацию российских активов, назвав это "контромерой, запрещенной международным правом". Американские чиновники также предложили странам "Большой семерки" рассмотреть вариант с передачей замороженных активов Украине траншами посредством Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.