МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Проект соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится в высокой степени готовности, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В МИД назвали последствия наращивания военного присутствия в Красном море

"На данный момент можно сказать, что проект соглашения о свободной торговле находится в высокой степени готовности, все стороны настроены на завершение переговорного процесса", — сказал он в интервью агентству.

Биричевский отметил, что работа над подобного рода соглашениями требует комплексного и скрупулезного подхода, так как затрагивает торгово-экономические интересы сразу шести стран, включая евразийскую пятерку.

"В таких вопросах спешки быть не должно. Акцент делается не на сроках подписания, а, прежде всего, на качестве и детальном изучении всех модальностей будущей торговой сделки для достижения взаимовыгодного баланса", — указал он.

В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом находится "на весьма продвинутой стадии", отметив, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы как можно скорее выйти на подписание документа.

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