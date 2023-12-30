МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В России до 30 июня 2024 года продлен временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы и утверждены квоты на беспошлинный вывоз зерновых из новых регионов в 2024 году, сообщается на сайте правительства России. Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря

Кабмин 29 июля запретил вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года, решение было принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

"В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке… Ещё одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что запрет не коснется стран-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Также уточняется, что квоты на беспошлинный вывоз зерновых из новых регионов РФ будут действовать до 31 декабря 2024 года.