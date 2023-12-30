КИШИНЕВ, 30 дек — ПРАЙМ. Молдавия планирует получить от Евросоюза в 2024 году 300 миллионов евро, рассказал председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан. Молдавия может вернуться к "Газпрому" с мая будущего года

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.

"Очевидно, что мы будем вести переговоры. В 2024 году мы ожидаем приток примерно в 300 миллионов евро. Очевидно, что часть должна пойти на финансирование дефицита, учитывая, что средства есть, многие из них бесплатные (гранты — ред.)", — заявил Раду Мариан.

По его словам, эти средства положены Молдавии как стране-кандидату. Он считает, что деньги будут использованы для финансирования проектов по энергоэффективности, а также для инвестиций в школы.

"В 2027 году у нас может быть еще больше средств, но это слишком далеко. Сейчас мы ведем переговоры с Европейским союзом о том, чтобы получить доступ к большему количеству средств гораздо раньше", — добавил Мариан.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.