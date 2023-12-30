МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство Украины утвердил список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2024 год, в частности, нулевые квоты установлены на соль, газ, уголь, золото, следует из опубликованного на правительственном портале постановления. Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и соли

Согласно документу "об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2024 год" установлены нулевые квоты на экспорт соли, природного газа, угля, серебра, золота, а также топливной древесины.

В тоже время, установлены квоты на 900 тысяч тонн на коксующиеся угли (марки "К") и 540 тысяч тонн на мазут.

Правительство Украины с середины июня прошлого года установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых полежат лицензированию и квот на 2022 год, кабмин разрешил тогда экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу.

Польша в апреле 2022 года полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.