БРЮССЕЛЬ, 30 дек — ПРАЙМ. Евросоюз не собирается лишать Венгрию права голоса из-за обвинений в нарушениях норм верховенства закона, ситуация в этой стране улучшается, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

"В настоящее время мы не собираемся прибегать к этому. Еврокомиссия указывает, что определенные меры были приняты… По сути, Венгрия добилась некоторого прогресса. Нужно ли двигаться дальше? Да, это очевидно", — сказал де Кроо в интервью газете Soir, опубликованном в субботу.

Ранее Будапешт наложил вето на увеличение бюджета Евросоюза, заблокировал пакет финансовой помощи Киеву, а также предупредил о "75 возможностях" помешать переговорам о вступлении Украины в организацию.

Еврокомиссия, в свою очередь, в сентябре выступила с инициативой ввести в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности с целью защитить бюджет Евросоюза от нарушений верховенства закона в стране. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что Брюссель не сможет принять решения по Украине без Будапешта.

Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.