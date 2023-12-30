2023-12-30T17:39:00+03:00
2023-12-30T17:54:51+03:00
2023-12-30T17:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231230/842714462.html
Захарова прокомментировала ультиматумы Киева к России
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что переговоров с Россией не... ПРАЙМ, 30.12.2023
впк, экономика, мировая экономика, новости, россия, мария захарова, украина
https://cdnn.1prime.ru/images/83768/33/837683311.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83768/33/837683311.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83768/31/837683119.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83768/31/837683119.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83768/31/837683106.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83768/31/837683106.jpg
https://1prime.ru/gas/20231230/842714433.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что переговоров с Россией не будет.
"Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолета затащить в окопы и там добить", — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что Россия никогда не подчинялась никаким ультиматумам или шантажу, добавив, что (Россия — прим. ред.) каждого, кто приходил с мечом или гранатой, "гнала взашей".
"Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт на расчеловечивание", — написала она.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров Украины и России не будет, а будут "ультимативные требования к России на наивысшем уровне, и Россия их примет".