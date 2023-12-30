МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что переговоров с Россией не будет. В МИД оценили готовность ЕС получать российский газ через Украину

"Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолета затащить в окопы и там добить", — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что Россия никогда не подчинялась никаким ультиматумам или шантажу, добавив, что (Россия — прим. ред.) каждого, кто приходил с мечом или гранатой, "гнала взашей".

"Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт на расчеловечивание", — написала она.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров Украины и России не будет, а будут "ультимативные требования к России на наивысшем уровне, и Россия их примет".