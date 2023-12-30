МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Скорость вступления Молдавии в ЕС зависит от результатов выборов, заявил глава глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. В МИД оценили готовность ЕС получать российский газ через Украину

"Многое зависит от того, сохранится ли то направление, которого сейчас ясно придерживается текущее правительство Молдавии, после парламентских выборов в 2025 году. Если так продолжится, то шансы на быстрые переговоры о вступлении увеличиваются", — заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8.

По его мнению, Молдавия уверенно двигалась по пути евроинтеграции и теперь необходимо завершить переход на европейские стандарты.

Ранее летом 2022 года Брюссель предоставил Молдавии статус кандидата, выдвинув несколько условий.

Предоставление статуса кандидата не означает быстрого присоединения к объединению, чаще всего этот процесс занимает значительное время. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия, побыв в статусе кандидата десять лет.