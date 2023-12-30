2023-12-30T19:03:50+03:00
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В ЕС раскрыли, от чего зависит скорость вступления Молдавии в союз
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Скорость вступления Молдавии в ЕС зависит от результатов выборов, заявил глава глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. "Многое зависит от того, сохранится ли то направление,... ПРАЙМ, 30.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, молдавия, ес, выборы, вступление в ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Скорость вступления Молдавии в ЕС зависит от результатов выборов, заявил глава глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.
"Многое зависит от того, сохранится ли то направление, которого сейчас ясно придерживается текущее правительство Молдавии, после парламентских выборов в 2025 году. Если так продолжится, то шансы на быстрые переговоры о вступлении увеличиваются", — заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8.
По его мнению, Молдавия уверенно двигалась по пути евроинтеграции и теперь необходимо завершить переход на европейские стандарты.
Ранее летом 2022 года Брюссель предоставил Молдавии статус кандидата, выдвинув несколько условий.
Предоставление статуса кандидата не означает быстрого присоединения к объединению, чаще всего этот процесс занимает значительное время. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия, побыв в статусе кандидата десять лет.