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Экс-глава МИД Австрии оценила позицию России на мировой арене
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Ситуация вокруг украинского конфликта обернулась в пользу России, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет RT. "Вспоминаю, что в июне 2023 года Путин на... ПРАЙМ, 31.12.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, россия, украина, карин кнайсль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Ситуация вокруг украинского конфликта обернулась в пользу России, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет RT.
"Вспоминаю, что в июне 2023 года Путин на пленарном заседании отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, и при этом способна обогнать Германию", — сказала она.
Кнайсль отметила, что спустя два месяца (с заседания — прим. ред.) Россия действительно обошла Германию в рейтинге десяти крупнейших стран по экономическому потенциалу.
"В России распространилось такое настроение… я немного поездила по стране и много общаюсь с молодыми людьми, у которых преподаю, — настроения уверенные", — добавила она.