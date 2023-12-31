МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Ситуация вокруг украинского конфликта обернулась в пользу России, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет RT. Без России дорого. В Австрии признали роковую ошибку

"Вспоминаю, что в июне 2023 года Путин на пленарном заседании отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, и при этом способна обогнать Германию", — сказала она.

Кнайсль отметила, что спустя два месяца (с заседания — прим. ред.) Россия действительно обошла Германию в рейтинге десяти крупнейших стран по экономическому потенциалу.

"В России распространилось такое настроение… я немного поездила по стране и много общаюсь с молодыми людьми, у которых преподаю, — настроения уверенные", — добавила она.