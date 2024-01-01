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Экс-глава МИД Австрии заявила о перемене в позиции Запада по Украине
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Год назад Запад верил в крах России на Украине, но сейчас позиция западных государств изменилась на противоположную, заявила бывшая глава дипведомства Австрии Карин Кнайсль в... ПРАЙМ, 01.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Год назад Запад верил в крах России на Украине, но сейчас позиция западных государств изменилась на противоположную, заявила бывшая глава дипведомства Австрии Карин Кнайсль в интервью Youtube-каналу Flavio von Witzleben.
"На геополитическом уровне оценки Запада развернулись на 180 градусов. В частности, год назад говорили, что российские вооруженные силы находятся на грани краха. А сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: а что, если Россия победит?", — заявила она.
По ее мнению, сейчас началась новая глава в конфликте, Россия перешла в наступление и заявляет о первых новых отвоеванных территориях.
Кнайсль отметила, что в западных странах, прежде всего в США и Великобритании, обсуждения изменившейся ситуации идет гораздо более свободно и разнообразно, в отличии от Австрии или Германии, где говорят только о неизбежном поражении России.