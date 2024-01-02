2024-01-02T18:01:00+03:00
2024-01-02T18:32:49+03:00
2024-01-02T18:01:00+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240102/842723885.html
СМИ: жители Великобритании назвали выход из ЕС "ошибкой"
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Больше половины британцев считают, что выход из Евросоюза навредил стране, пишет The Guardian. Согласно опросу, 63% британцев думают, что выход из Европейского союза привел к... ПРАЙМ, 02.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, великобритания, опрос, ес
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/05/841250542.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/05/841250542.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/05/841250541.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/05/841250541.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/05/841250529.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/05/841250529.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240101/842718039.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Больше половины британцев считают, что выход из Евросоюза навредил стране, пишет The Guardian.
Согласно опросу, 63% британцев думают, что выход из Европейского союза привел к ускорению инфляции и подорожанию жизни.
"Выход негативно сказался на экономике страны, привел к росту цен в магазинах и помешал попыткам правительства контролировать иммиграцию", — считает явное большинство британцев согласно опросу, проведенного компанией Opinium.
Положительные последствия выхода из союза увидели только 22% опрошенных.
Как отмечает издание, Брэксит предполагался как помощь в перестроении политической системы, что так и не произошло. Также опрошенные британцы считают, что решение (покинуть Евросоюз — прим. ред.) ухудшило возможности страны импортировать товары из-за пределов Евросоюза.