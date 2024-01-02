МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Больше половины британцев считают, что выход из Евросоюза навредил стране, пишет The Guardian. Вступил в силу запрет на импорт российских алмазов в ЕС и G7

Согласно опросу, 63% британцев думают, что выход из Европейского союза привел к ускорению инфляции и подорожанию жизни.

"Выход негативно сказался на экономике страны, привел к росту цен в магазинах и помешал попыткам правительства контролировать иммиграцию", — считает явное большинство британцев согласно опросу, проведенного компанией Opinium.

Положительные последствия выхода из союза увидели только 22% опрошенных.

Как отмечает издание, Брэксит предполагался как помощь в перестроении политической системы, что так и не произошло. Также опрошенные британцы считают, что решение (покинуть Евросоюз — прим. ред.) ухудшило возможности страны импортировать товары из-за пределов Евросоюза.