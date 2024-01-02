МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Если между США и Китаем разразится конфликт, то КНР одержит победу еще на этапе прекращения сотрудничества, пишет American Thinker. В Китае уверены в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС

По мнению издания, американское сопротивление Китаю будет осложнено из-за глубокой зависимости Штатов от китайской промышленности.

Многие американские компании зависят от импорта из Китая, китайцы составляют значительную часть рабочей силы на трудовом рынке США, а в сфере образование финансовые средства поступают из Китая в качестве оплаты за обучения и грантов на исследования.

Проблемой зависимости США от КНР озаботился еще Дональд Трамп в ходе своего президентского срока.

"Как только его действия начали давать эффект, на президентский пост поставили Джо Байдена, чтобы остановить этот процесс", — пишет издание.

Издание заключает, что Китаю даже не придется прикладывать больших усилий, достаточно разорвать сотрудничество, и Америку уничтожит его зависимость.