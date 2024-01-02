2024-01-02T22:43:27+03:00
2024-01-02T22:43:27+03:00
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2024
https://1prime.ru/world/20240102/842724260.html
США проиграет Китаю из-за зависимости от него, пишет СМИ
Мировая экономика
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Если между США и Китаем разразится конфликт, то КНР одержит победу еще на этапе прекращения сотрудничества, пишет American Thinker. По мнению издания, американское сопротивление... ПРАЙМ, 02.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, сша, китай, зависимость, противостояние
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Если между США и Китаем разразится конфликт, то КНР одержит победу еще на этапе прекращения сотрудничества, пишет American Thinker.
По мнению издания, американское сопротивление Китаю будет осложнено из-за глубокой зависимости Штатов от китайской промышленности.
Многие американские компании зависят от импорта из Китая, китайцы составляют значительную часть рабочей силы на трудовом рынке США, а в сфере образование финансовые средства поступают из Китая в качестве оплаты за обучения и грантов на исследования.
Проблемой зависимости США от КНР озаботился еще Дональд Трамп в ходе своего президентского срока.
"Как только его действия начали давать эффект, на президентский пост поставили Джо Байдена, чтобы остановить этот процесс", — пишет издание.
Издание заключает, что Китаю даже не придется прикладывать больших усилий, достаточно разорвать сотрудничество, и Америку уничтожит его зависимость.