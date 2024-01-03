МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Государственный долг США впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обнародованном заявлении американского минфина. Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года

Согласно последним цифрам, объем госдолга США по состоянию на вторник составил 34,001 триллиона долларов. Еще в сентябре минувшего года он составлял 33 триллиона.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись правительству США примерно в треть бюджетных поступлений.