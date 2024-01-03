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Госдолг США установил исторический рекорд
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Государственный долг США впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обнародованном заявлении американского минфина. Согласно последним цифрам, объем госдолга... ПРАЙМ, 03.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, сша, госдолг, рекорд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Государственный долг США впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.
Согласно последним цифрам, объем госдолга США по состоянию на вторник составил 34,001 триллиона долларов. Еще в сентябре минувшего года он составлял 33 триллиона.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись правительству США примерно в треть бюджетных поступлений.