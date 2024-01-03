МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Необходимо снять санкции с России, чтобы оздоровить французскую экономику, необходимо снять санкции с России, утверждает в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Захарова объяснила санкции против российского алюминия

Он заявил, что во Франции произошел "резкий крах производства", после чего обвинил санкции против России, Евросоюз, евро и политику президента Франции Эммануэля Макрона в подрыве французской экономики.

"Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!" — написал Филиппо.

При этом он заявил о необходимости отменить все ограничения, введенные в отношении России, и призвал французов к "экономическому патриотизму", что, по его мнению, подразумевает выход Франции из состава Евросоюза.

Запад усилил санкционное давление на Россию с началом СВО. По словам российского президента Владимира Путина, введенные западными государствами ограничения в отношении Российской Федерации в значительной степени ударили по всей мировой экономике. Между тем Россия справляется с последствиями введения санкций, а на Западе неоднократно высказывалось мнение о неэффективности антироссийских мер.