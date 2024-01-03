МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Необходимо снять санкции с России, чтобы оздоровить французскую экономику, необходимо снять санкции с России, утверждает в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова объяснила санкции против российского алюминия

Он заявил, что во Франции произошел "резкий крах производства", после чего обвинил санкции против России, Евросоюз, евро и политику президента Франции Эммануэля Макрона в подрыве французской экономики.

"Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!" — написал Филиппо.

При этом он заявил о необходимости отменить все ограничения, введенные в отношении России, и призвал французов к "экономическому патриотизму", что, по его мнению, подразумевает выход Франции из состава Евросоюза.

Запад усилил санкционное давление на Россию с началом СВО. По словам российского президента Владимира Путина, введенные западными государствами ограничения в отношении Российской Федерации в значительной степени ударили по всей мировой экономике. Между тем Россия справляется с последствиями введения санкций, а на Западе неоднократно высказывалось мнение о неэффективности антироссийских мер.