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Не поможет. Во Франции раскритиковали меры, анонсированные фон дер Ляйен
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Введение цифрового евро, которое анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дера Ляйен, не поможет восстановлению разрушенной европейской экономики. Об этом в соцсети X написал... ПРАЙМ, 03.01.2024
новости, экономика, мировая экономика, франция, евросоюз, цифровой евро, мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Введение цифрового евро, которое анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дера Ляйен, не поможет восстановлению разрушенной европейской экономики. Об этом в соцсети X написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Спустя 25 лет после создания (единой валюты в странах-членах Евросоюза — прим. ред.) фон дер Ляйен и Лагард анонсировали введение цифрового евро. После того, как наши рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены", — возмутился он.
В то же время французский политик заявил о необходимости бороться призвал "всеми силами" с "отслеживанием покупок" и противостоять "прекращению анонимности".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее в статье на сайте Евроцентробанка, посвященной 25-летию европейской валюты, написали о необходимости "заложить основы" для цифрового евро.