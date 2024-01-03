МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Введение цифрового евро, которое анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дера Ляйен, не поможет восстановлению разрушенной европейской экономики. Об этом в соцсети X написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. В ЦБ назвали преимущества цифрового рубля для россиян

"Спустя 25 лет после создания (единой валюты в странах-членах Евросоюза — прим. ред.) фон дер Ляйен и Лагард анонсировали введение цифрового евро. После того, как наши рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены", — возмутился он.

В то же время французский политик заявил о необходимости бороться призвал "всеми силами" с "отслеживанием покупок" и противостоять "прекращению анонимности".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее в статье на сайте Евроцентробанка, посвященной 25-летию европейской валюты, написали о необходимости "заложить основы" для цифрового евро.