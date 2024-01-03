МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Конфискация российских активов только приведет к усилению позиций БРИКС и поставит под угрозу собственные активы Запада, оставшиеся в России, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. США не смогут отдать Украине российские активы без согласия ЕС, пишет WP

Он утверждает, что "Россия может ответить присвоением активов Запада, которые все еще находятся в стране", и предупреждает о потере доверия к доллару в качестве резервной валюты, если замороженные активы России будут конфискованы.

Вместе с тем Джонсон выразил удивление по поводу того факта, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза обсуждают изъятие активов России в тот момент, когда Российская Федерация стала председателем БРИКС.

БРИКС, по уго утверждению, сможет выстроить свой собственный — альтернативный — финансовый порядок.

После начала конфликта на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 млрд евро валютных резервов России. Из них около 200 миллиардов находятся в Европе, главным образом в Бельгии — на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear. В октябре Euroclear сообщил, что в январе-сентябре прошлого года заработал три миллиарда евро как проценты на инвестировании замороженных российских активов.

В октябре 2023 года лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать предложения по использованию замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.