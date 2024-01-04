МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Венесуэла в октябре возглавила рейтинг стран с самой высокой годовой инфляцией в мире – там цены выросли на 317%, при этом Россия с показателем в 6,7% была 45-ой, следует из расчетов РИА Новости. Годовая инфляция в Турции в декабре достигла 64,77 процента

Ближайшими конкурентами Венесуэлы в середине осени были Ливан с годовой инфляцией в 215% и Аргентина со значением в 143%. В пятерке "антилидеров" также находились Турция с темпами роста цен в 61,4% и Сьерра-Леоне с 54,6%.

Максимальные значения инфляции в Европе были в Венгрии (9,9%), Сербии (8,5%) и Румынии (8,1%), а наиболее низкие — в Бельгии (0,4%) и Дании (0,1%). На Ближнем Востоке лидерами по росту цен стали Ливан, Турция и Иран (39,2%), при этом наиболее скромная инфляция была в Ливии – там цены за месяц выросли лишь на 0,1%.

Среди стран Азии сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли в Пакистане (26,9%), Лаосе (25,8%) и Казахстане (10,8%) Самая низкая инфляция в регионе была в Брунее – около 0,1%.

Половина стран мира в октябре фиксировали темпы роста цен выше 4,8%, сюда входит и Россия с показателем 6,7%, расположившаяся на 45-м месте. Ее соседи в рейтинге — Кения (6,9%) и Польша (6,6%).

В 97 странах мира инфляция в октябре замедлилась, сильнее всего на Гаити – сразу на 9 процентных пунктов. Суринам зафиксировал спад темпов роста цен на 8 процентных пунктов, а Руанда – на 5,5 процентного пункта.

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 150 стран, по состоянию на середину декабря раскрывших данные за октябрь.