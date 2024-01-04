МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Кризис в Красном море спровоцировал рост стоимости контейнерных перевозок из Азии в Европу почти вдвое, это связано с частыми ракетными атаками хуситов из военизированной группировки "Ансар Алла", сообщило издание РБК со ссылкой на данные международной платформы бронирования грузов Freightos.

Согласно материалу, за последнее время цена транзита одного сорокафутового контейнера из Азии в Северную Европу достигла уровня в четыре тысячи долларов. В то же время стоимость доставки такого же контейнера в средиземноморские страны в моменте взлетала до 5175 долларов.

В то же время эксперты допустили дальнейшее удорожание контейнерных перевозок на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в акватории Красного моря. Как отмечают эксперты, такой динамике поспособствует в том числе практика использования ценовых надбавок в размере от 500 до 2700 долларов за контейнер."Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

18 декабря агентство Reuters передавало, что под обстрелы в Красном море попал норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic. Как отмечала компания-судовладелец Inventor Chemical Tankers, экипаж не пострадал.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.

20 декабря "Ансар Аллах" сообщила, что на подконтрольных хуситам территориях Йемена объявлена всеобщая мобилизация. По словам члена политбюро движения Хузама аль-Асада, мобилизованная народная армия предназначена для участия в военных операциях на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа, если возникнет такая необходимость.