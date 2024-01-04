МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил на своем нефтетерминале в Чёрном море рекордные 63,5 миллиона тонн нефти, что на 4,8 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщила компания. Нефтяной терминал КТК возобновил прокачку и отгрузку нефти

"В 2023 году на морском терминале КТК отгружено 63 473 894 тонн нефти, что на 4 762 749 тонн нефти больше показателя 2022 года и является максимальным показателем за всю историю работы КТК", — сообщил консорциум.