2024-01-04T12:53:04+03:00
2024-01-04T12:53:04+03:00
2024-01-04T12:53:04+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240104/842730477.html
КТК нарастил отгрузки нефти до рекордного уровня в 2023 году
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил на своем нефтетерминале в Чёрном море рекордные 63,5 миллиона тонн нефти, что на 4,8 миллиона тонн больше, чем... ПРАЙМ, 04.01.2024
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, мир, ктк, нефть, энергетика
https://cdnn.1prime.ru/images/83854/16/838541610.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83854/16/838541610.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83854/16/838541609.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83854/16/838541609.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83854/15/838541597.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83854/15/838541597.jpg
https://1prime.ru/oil/20231228/842695351.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в прошлом году отгрузил на своем нефтетерминале в Чёрном море рекордные 63,5 миллиона тонн нефти, что на 4,8 миллиона тонн больше, чем годом ранее, сообщила компания.
"В 2023 году на морском терминале КТК отгружено 63 473 894 тонн нефти, что на 4 762 749 тонн нефти больше показателя 2022 года и является максимальным показателем за всю историю работы КТК", — сообщил консорциум.