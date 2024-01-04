2024-01-04T22:04:00+03:00
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2024
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ООН ожидает снижения глобального экономического роста в 2024 году
Мировая экономика
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Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по... ПРАЙМ, 04.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, оон, экономический рост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 4 янв — ПРАЙМ. Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.
"Наш доклад выявил, что глобальный рост в 2023 году составит 2,7%. Но наш прогноз на 2024 понижен до 2,4%", — сказал Мукерджи.
Он добавил, что рост российской экономики в 2023 году составил 2,7%, в 2024 году ожидается рост в 1,3%.