ООН, 4 янв — ПРАЙМ. Рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4%, тогда как в 2023 он был 2,7%, заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. ООН осудила удар ВСУ по Белгороду

"Наш доклад выявил, что глобальный рост в 2023 году составит 2,7%. Но наш прогноз на 2024 понижен до 2,4%", — сказал Мукерджи.

Он добавил, что рост российской экономики в 2023 году составил 2,7%, в 2024 году ожидается рост в 1,3%.