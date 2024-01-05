МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Власти Турции опровергли утверждения оппозиционных СМИ о росте товарооборота с Израилем: по данным министерства торговли, с 7 октября он снизился на 45% за год. Товарооборот России и Индии достиг исторического максимума

"Утверждения в ряде СМИ о якобы росте экспорта в Израиль не соответствуют действительности. Торговля ведется не с иудейской частью Израиля, речь о торговле с Западным берегом, Восточным Иерусалимом и Газой, находящимися под оккупацией, и 2,2 миллионами палестинцев-граждан Израиля", — сообщило министерство торговли в пресс-релизе. Ведомство подчеркнуло, что любые товары, предназначенные для палестинских территорий, так или иначе проходят через израильскую таможню.

По данным министерства, с 7 октября по 31 декабря 2022 года товарооборот Турции с Израилем составил 2,32 миллиарда долларов, а за тот же период 2023 года — 1,28 миллиарда, тем самым он снизился на 45%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе выступил с критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган — "последний, кто может читать нам мораль".

Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.