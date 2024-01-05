МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Евросоюз может запретить странам-участницам объединения импорт СПГ из России не раньше чем через 2–3 года, так как в текущих условиях подобный запрет больно ударит по самой Европе, рассказал РИА Новости аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Россия "нагрела" Европу на миллиарды, пишут СМИ

Громкие политические заявления в Европе об отказе от российского газа "говорят о направлении движения", считает эксперт.

"Российским компаниям надо это учитывать и рассматривать страны с более дружественными подходами, смотреть, как можно СПГ продать в страны Юго-Восточной Азии, например. Посмотреть Филиппины, Пакистан, Вьетнам, поконкурировать, попробовать поучаствовать в тендерах. Хотя бы начать как-то развиваться на этих рынках, чтобы создавалась альтернатива экспортным объемам в Европу", – полагает Капитонов.

Технически Россию и Европу по-прежнему связывают долгосрочные контракты на порядка 120 миллиардов кубометров по трубопроводам, это "огромный объем", продолжил эксперт. "Но это технически, с юридической же точки зрения – я не знаю, не юрист – Европа будет делать все возможное, чтобы эти контракты расторгнуть. При этом я не считаю, что российский газ на европейском направлении будет не востребован", – подчеркнул аналитик из "Сколтеха".

Хотя Европа заключает долгосрочные контракты на поставки СПГ из США и Катара, это "не те объемы", сказал он. Сейчас европейский рынок работает в условиях пониженного спроса, за два года с рынка "выбило" 100 миллиардов кубометров, и это сказывается на европейской промышленности: что-то закрывается, что-то релоцируется, что-то отражается в росте цен на продукцию, отметил эксперт.

"Если Европа готова работать в такой парадигме, ее ждет индустриальная рецессия. Если регион рассчитывает на рост, то ей нужны будут объемы газа, но ведь нельзя все заместить ВИЭ", – заключил он.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции показали свою неэффективность и нанесли больший ущерб присоединившимся к ним странам. В том числе это касается ценовых потолков на российские энергоресурсы.