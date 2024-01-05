МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Мировая экономика замедлится в этом году из-за сохраняющихся высоких учётных ставок, устанавливаемых финансовыми регуляторами, инфляции и роста налоговой нагрузки, прокомментировали РИА Новости аналитики Anderida Financial Group. ООН ожидает снижения глобального экономического роста в 2024 году

Рост глобальной экономики в наступившем году составит 2,4%, тогда как в прошлом году он был 2,7%, заявил в четверг на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

"Сейчас мировая, как и внутренняя экономика любой страны слишком пластична к внешним событиям, которые не прямо пропорционально отражаются на показателях. Сейчас и впоследствии замедление экономического роста происходит в связи с ограничениями, вызванными высокими процентными ставками центробанков на фоне геополитической напряженности", — прокомментировали в Anderida.

Кроме того, мировая экономика все еще борется с инфляцией, а также растущим налоговым давлением. В 2021 году 130 стран подписали соглашение, чтобы привести минимальный уровень налога на бизнес к единой минимальной планке в 15% — многие из крупных стран либо недавно внедрили такое требование, либо только готовятся это сделать, добавили аналитики.

"Если рассматривать ситуацию более точечно, то многие эксперты прогнозируют рецессию в США, кризис жилья в Китае и общее замедление его экономики. Уровень безработицы в Индии также вызывает опасения, несмотря на то, что многие возлагают надежду по драйверу роста именно на эту страну", — заключили они.