2024-01-05T11:28:52+03:00
2024-01-05T11:28:52+03:00
2024-01-05T11:28:52+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240105/842734512.html
В Молдавии отметили необходимость погасить долг по выходе из МПА СНГ
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Планы Молдавии по выходу из МПА СНГ обязывают ее погасить задолженность в размере более 340 тысяч долларов за членство в ассамблее в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства... ПРАЙМ, 05.01.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, молдавия, снг
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527336.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527336.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527335.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527335.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527323.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/73/842527323.jpg
https://1prime.ru/world/20231230/842714013.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИШИНЕВ, 5 янв — ПРАЙМ. Планы Молдавии по выходу из МПА СНГ обязывают ее погасить задолженность в размере более 340 тысяч долларов за членство в ассамблее в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.
Министерство финансов Молдавии представило проект о выплате из государственного бюджета на 2024 год членских взносов и задолженности перед международными организациями, в которых она состоит. В документе указано, что членство в МПА СНГ за 2023 года обошлось стране в 56 миллионов леев (около 341 тысячи долларов).
"Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа от членства Молдавии", — отмечено в тексте пояснительной записки к документу.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. В 2023 году были денонсированы десятки соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из МПА СНГ.