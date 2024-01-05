КИШИНЕВ, 5 янв — ПРАЙМ. Планы Молдавии по выходу из МПА СНГ обязывают ее погасить задолженность в размере более 340 тысяч долларов за членство в ассамблее в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства финансов республики. Молдавия хочет получить от ЕС 300 миллионов евро

Министерство финансов Молдавии представило проект о выплате из государственного бюджета на 2024 год членских взносов и задолженности перед международными организациями, в которых она состоит. В документе указано, что членство в МПА СНГ за 2023 года обошлось стране в 56 миллионов леев (около 341 тысячи долларов).

"Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа от членства Молдавии", — отмечено в тексте пояснительной записки к документу.

Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. В 2023 году были денонсированы десятки соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из МПА СНГ.