2024-01-05T14:24:22+03:00
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Немецкая баржа с азотными удобрениями затонула в Дунае
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Баржа под флагом ФРГ с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае, сообщило Радио и телевидение Сербии. Буксир Antonia под... ПРАЙМ, 05.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, сербия, баржа с удобрениями
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЛГРАД, 5 янв — ПРАЙМ. Баржа под флагом ФРГ с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае, сообщило Радио и телевидение Сербии.
Буксир Antonia под немецким флагом толкал по Дунаю две баржи с азотными удобрениями из города Линц в Австрии в сербское Смедерево. Около полуночи (2.00 мск) одна баржа ударила в опору моста близ сербского города Бачка-Паланка и города Илок на речной границе с Хорватией.
"В результате столкновения с мостом баржа Lola 5 получила пробоину и затонула, пострадавших при этом не было. Движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia находится в речном порту Бачка-Паланка", — заявил нацТВ замминистра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Предраг Петрович.
На месте происшествия работают полиция, прокуратура, экологическая инспекция, взяты пробы воды. Устанавливается ущерб, нанесенный мосту и опасность для окружающей среды. Хорватия закрыла КПП Илок на своей стороне моста.