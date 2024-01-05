БЕЛГРАД, 5 янв — ПРАЙМ. Баржа под флагом ФРГ с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае, сообщило Радио и телевидение Сербии. Сербия намерена соединить газопроводы с Румынией и Северной Македонией

Буксир Antonia под немецким флагом толкал по Дунаю две баржи с азотными удобрениями из города Линц в Австрии в сербское Смедерево. Около полуночи (2.00 мск) одна баржа ударила в опору моста близ сербского города Бачка-Паланка и города Илок на речной границе с Хорватией.

"В результате столкновения с мостом баржа Lola 5 получила пробоину и затонула, пострадавших при этом не было. Движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia находится в речном порту Бачка-Паланка", — заявил нацТВ замминистра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Предраг Петрович.

На месте происшествия работают полиция, прокуратура, экологическая инспекция, взяты пробы воды. Устанавливается ущерб, нанесенный мосту и опасность для окружающей среды. Хорватия закрыла КПП Илок на своей стороне моста.