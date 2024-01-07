2024-01-07T10:46:39+03:00
2024-01-07T10:46:39+03:00
2024-01-07T10:46:39+03:00
2024
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Мировая экономика будет близка к рецессии в 2024 году, пишут СМИ
Мировая экономика
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В 2024 году мировая экономика приблизится к состоянию рецессии, рост глобального ВВП может замедлиться до 2,6%, сообщает агентство Reuters. Сообщается, что, согласно определению... ПРАЙМ, 07.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В 2024 году мировая экономика приблизится к состоянию рецессии, рост глобального ВВП может замедлиться до 2,6%, сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что, согласно определению Международного валютного фонда, рецессией считается мировой ВВП на уровне ниже 2,5%.
Ранее в 2023 году Всемирный банк уже ожидал достижение мировой экономики "опасно близкого" к рецессии значения, но прогнозы не оправдались. Отмечается, что в этой связи аналитики перенесли подобный прогноз на новый год.
Тем не менее, некоторые инвестиционные банки высказывают предположение, что темпы роста окажутся даже ниже 2,6%. Например, в Deutsche Bank ждут роста мировой экономики на 2,4%.
По словам аналитиков, замедление роста глобального ВВП будет объясняется напряжением на мировой геополитической арене.
Ранее директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджиост заявлял, что рост глобальной экономики в 2024 году составит 2,4% в сравнении с 2,7% в 2023.