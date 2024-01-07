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Россия и Иран планируют создать совместные инвестиционные комитеты
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Фонды национального благосостояния России и Ирана могут создать совместные инвестиционные комитеты для осуществления проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и... ПРАЙМ, 07.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, иран, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЕГЕРАН, 7 янв — ПРАЙМ. Фонды национального благосостояния России и Ирана могут создать совместные инвестиционные комитеты для осуществления проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер, сообщило агентство IRNA со ссылкой на слова члена исполнительного совета Фонда национального развития Ирана Хосейна Айвазлу.
"Решено… сформировать совместные инвестиционные комитеты между двумя фондами национального благосостояния Ирана и России и рассматривать представленные проекты… 50% будет инвестировать Иран и 50% — российская сторона", — сказал Айвазлу.
Он добавил, что Москва и Тегеран давно сотрудничают в этой сфере. Кроме того, по его словам, Иран провел переговоры с Оманом и Саудовской Аравией и подписаны соглашения с рядом стран Африки.
Айвазлу подчеркнул, что Фонд национального развития Ирана призван осуществлять сотрудничество с подобными фондами других государств, и в этом отношении фонды соседних государств стоят в приоритете.