ТЕГЕРАН, 7 янв — ПРАЙМ. Фонды национального благосостояния России и Ирана могут создать совместные инвестиционные комитеты для осуществления проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер, сообщило агентство IRNA со ссылкой на слова члена исполнительного совета Фонда национального развития Ирана Хосейна Айвазлу. Иран повысил цены на нефть для Китая и сократил поставки

"Решено… сформировать совместные инвестиционные комитеты между двумя фондами национального благосостояния Ирана и России и рассматривать представленные проекты… 50% будет инвестировать Иран и 50% — российская сторона", — сказал Айвазлу.

Он добавил, что Москва и Тегеран давно сотрудничают в этой сфере. Кроме того, по его словам, Иран провел переговоры с Оманом и Саудовской Аравией и подписаны соглашения с рядом стран Африки.

Айвазлу подчеркнул, что Фонд национального развития Ирана призван осуществлять сотрудничество с подобными фондами других государств, и в этом отношении фонды соседних государств стоят в приоритете.