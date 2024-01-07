ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный шатдаун", заявил президент США Джо Байден. Белый дом напомнил об угрозе шатдауна

"Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов", — говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

По данным СМИ, шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января весьма высоки, особенно учитывая, что обещание спикера Палаты представителей Майк Джонсон не давать ход законопроектам о временном финансировании. Таким образом, первыми в случае шатдауна приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля.

Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.