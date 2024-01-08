МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Сразу десять государств в октябре зафиксировали годовую дефляцию, такое случилось впервые с начала роста инфляции по всему миру в середине 2021 года, следует из расчетов РИА Новости. Мировая экономика будет близка к рецессии в 2024 году, пишут СМИ

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 150 стран, по состоянию на середину декабря раскрывших данные за октябрь.

Так, в середине осени самая сильная дефляция была в Афганистане — 8%, при этом процесс снижения цен в стране наблюдается уже семь месяцев подряд. Южный Судан, который периодически сталкивается с дефляцией, в октябре вновь зафиксировал ее — на уровне 3,3%.

На Сейшельских островах и в Буркина-Фасо цены уменьшаются уже полгода, в октябре темпы снижения достигли 2,7% и 1,6% соответственно. Дефляция в Мали длится уже квартал и по итогам октября составила 1,8%, а в Коста-Рике цены снижаются пятый месяц подряд — в середине осени на 1,3%. Стоимость товаров и услуг в Бенине уменьшилась на 1,1%.

Нидерланды стали единственной европейской страной с дефляцией в октябре — там цены уменьшились впервые с 2016 года на 0,4%. В то же время Таиланд столкнулся со снижением цен в 0,3%, что случилось впервые за два года. Дефляция в Китае составила 0,2%.